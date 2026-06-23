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Ronaldo 'ignora' Messi dopo doppietta ai Mondiali: "Prossima domanda" - Video

Il fuoriclasse portoghese e la risposta diventata virale in zona mista

Ronaldo - X
Ronaldo - X
23 giugno 2026 | 23.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Cristiano Ronaldo torna al gol ai Mondiali e risponde alle critiche degli ultimi giorni a modo suo. Dopo il pareggio all'esordio contro la Repubblica Democratica del Congo, con una prestazione incolore, il fuoriclasse portoghese ha rifilato una doppietta all'Uzbekistan oggi, martedì 23 giugno, ed è stato il grande protagonista del 5-0 dei lusitani.

Con i gol di oggi, CR7 ha stabilito un nuovo record, diventando l'unico giocatore a segno in sei edizioni dei Mondiali. Dopo l'ennesimo primato di una carriera straordinaria, il cinque volte Pallone d'Oro si è presentato in zona mista per rispondere alle domande dei giornalisti.

Ronaldo e la domanda su Messi

E proprio qui, la sua risposta a una domanda è diventata virale. Appena un cronista ha tentato di fare un'osservazione sul dualismo con Messi, Cristiano ha stoppato subito il discorso con un laconico "Next question". "Prossima domanda". Un atteggiamento che ha creato qualche secondo di imbarazzo tra i media presenti.

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