circle x black
Cerca nel sito
 

CR7 risponde alle polemiche: gol numero 981 dopo l'allarme per un attacco degli Houthi a Riad

Dopo le tensioni con la Nazionale portoghese e il procedimento disciplinare avviato dalla Fpf, Cristiano Ronaldo torna protagonista con l’Al-Nassr

Cristiano Ronaldo - Ipa
Cristiano Ronaldo - Ipa
Segui Adnkronos su Google
13 ottobre 2026 | 13.08
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Cristiano Ronaldo risponde sul campo, nel modo che conosce meglio: segnando. Mentre le polemiche con il Portogallo continuano a far discutere, CR7 ritrova il gol con la maglia dell’Al-Nassr. La rete numero 981 della sua carriera arriva nella sfida di Champions League asiatica contro il Neftchi Fergana, vinta dalla formazione saudita per 3-1. Una serata particolare, segnata anche dalle notizie relative a un allarme sicurezza nella capitale saudita per un possibile attacco degli Houthi, con il calcio d’inizio del match posticipato di un’ora.

E Ronaldo, ancora una volta, ha trovato il modo di prendersi la scena. Il suo gol arriva in un momento tutt’altro che semplice sul piano personale e istituzionale. Negli ultimi giorni, infatti, il fuoriclasse portoghese è finito al centro di un acceso confronto legato alla Nazionale, dopo aver abbandonato il ritiro in polemica con il ct Jorge Jesus. Nella vicenda è intervenuta la Federazione portoghese, che ha avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Nel frattempo la corsa verso quota 1.000 gol, ora a -19, entra sempre più nel vivo e ogni partita può avvicinare Ronaldo a un traguardo destinato a entrare nella storia del calcio. Le polemiche con il Portogallo restano sullo sfondo, ma CR7 continua a rispondere sul campo, dove il suo obiettivo è ancora lì, a portata di mano. Diciannove reti separano il fuoriclasse portoghese dalla cifra simbolo dei mille gol. E se il futuro con la Nazionale è ancora tutto da decifrare, una certezza accompagna il presente di Ronaldo: la fame di segnare non si è spenta. La caccia al record continua.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ronaldo CR7 Al Nassr Houthi jorge jesus
Vedi anche
Incidente mortale al luna park in Georgia, persone bloccate a 60 metri di altezza - Video
Sciopero Ex Ilva, a Taranto continua l'occupazione delle statali 100 e 106 - Video
Nuoro, dopo 27 ore estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta - Video
News to go
Tatuaggi, boom di imprese in Italia
Lunetta Savino torna giudice Libera Orlando: "Il superpotere? L'ossessione per la giustizia"
Aggressione Davide Iacopini, bollettino medico: l'attore ancora sottoposto a "trattamento intensivo" - Video
Ai, monsignor Paglia: "La tecnologia deve essere al servizio dell'uomo"
Barrese (Intesa Sanpaolo): "Credito e innovazione per accelerare crescita imprese"
Biffi (Assolombarda): "Siamo all'alba di un passaggio fondamentale nella rivoluzione tecnologica"
Luppi (Assolombarda): "Innovazione chiave di volta per aumento produttività" - Video
Chiarini (Assolombarda): "Investire sui giovani per accelerare l'innovazione Ai" - Video
Santoni (Assolombarda): "Innovazione, Ai e formazione per crescita e futuro giovani" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza