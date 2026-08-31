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US Open, Sabalenka litiga con giornalista: "Credi che non penso al tennis?"

La tennista bielorussa ha superato il primo turno dello Slam americano

Aryna Sabalenka - Afp
Aryna Sabalenka - Afp
31 agosto 2026 | 21.25
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Aryna Sabalenka litiga con un giornalista agli US Open 2026. Oggi, lunedì 31 agosto, la tennista bielorussa ha battuto la colombiana Camila Osorio nel primo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione, a cui arriva da numero 1 del ranking Wta. Sabalenka però, dopo la partita, ha avuto un'accesa discussione con un giornalista in conferenza stampa.

Il giornalista ha chiesto a Sabalenka come facesse a conciliare allenamenti e concentrazione con i tanti eventi a cui ha partecipato prima del suo esordio a New York, una considerazione più che una domanda, che non è piaciuta alla bielorussa: "Qual è la domanda qui?", ha chiesto accennando un sorriso nervoso.

"Sono soltanto curioso, la settimana scorsa avevi così tante cose in corso a cui pensare. Ora devi solo concentrarti sul tennis e c'è un po' di pressione", "perché pensi che la settimana scorsa non fossi concentrata sul tennis?", ha risposto stizzita Sabalenka.

"Oh, penso che lo fossi. Penso solo che fossi impegnata con un sacco di eventi", ha replicato il giornalista. "È come se fosse un mio hobby fuori dal tennis. L'intero programma che pianifichiamo ruota tutto intorno al tennis. Quindi tutti quegli eventi non mi stanno distraendo in alcun modo", ha sentenziato Sabalenka, chiudendo il discorso.

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