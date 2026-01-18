circle x black
Cerca nel sito
 

Risposta a una mano di Sakkari, colpo del torneo agli Australian Open? - Video

La greca ha dato spettacolo nel primo turno di Melbourne

Risposta a una mano di Sakkari, colpo del torneo agli Australian Open? - Video
18 gennaio 2026 | 03.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

C'è già il colpo del torneo agli Australian Open? Nella prima giornata dello Slam di Melbourne oggi, domenica 18 gennaio, la greca Maria Sakkari, numero 53 del mondo, ha sfornato una risposta da urlo nel match, poi vinto in due set contro la francese Jeanjean. Nel corso del secondo set, sul punteggio di 4-2 in favore della greca, la tennista transalpina trova un buon servizio a uscire, ma senza fare i conti con la risposta dell'avversaria.

Sakkari colpisce infatti la pallina allontanandosi dal campo con un dritto a una mano che passa a lato della rete e si spegne nel campo avversario, lasciando immobile Jeanjean. La reazione della greca è quasi incredula: si porta le mani alla testa e rimane a bocca aperta.

"Gioco da 25 anni. Non avrei mai immaginato di poter colpire con quel tipo di risposta", ha detto Sakkari nell'intervista post partita, "lo puoi vedere da Federer, da Alcaraz e poi ci sono io. E io dico 'Ah!'".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sakkari sakkari colpo torneo colpo torneo australian open australian open
Vedi anche
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza