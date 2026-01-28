circle x black
Cerca nel sito
 

Santanchè: "Può essere investimento importante per promozione turistica"

Santanchè:
28 gennaio 2026 | 15.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Lo sport può essere un investimento importante per la promozione turistica, ma anche per gli esseri umani perché investendo nello sport si può risparmiare in salute”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, alla presentazione di "Triathlon Experience", un progetto strategico che unisce sport, turismo e valorizzazione del territorio, portando l’Italia al centro del grande triathlon internazionale. La manifestazione prevede quattro eventi di livello mondiale, distribuiti lungo l’arco dell’anno e sull’intero territorio nazionale, con l’obiettivo di promuovere il turismo sportivo sostenibile, favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e valorizzare destinazioni italiane meno battute dai circuiti tradizionali. Le tappe toccate saranno Padola (Bl), Alghero (Ss), Taranto e Roma.

“Sarà un grande viaggio dell’Italia nel mondo – prosegue Santanchè – arriveranno atleti da ogni parte del globo e questo sarà un passo avanti nella promozione, nel far conoscere la nostra nazione, non soltanto in quelle destinazioni che sono più note ma anche in quelle che sono altrettante belle ma meno conosciute”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sport turismo promozione triathlon
Vedi anche
Violenza sulle donne, Schlein: "Testo Bongiorno irricevibile, ho sentito Meloni e gliel’ho detto"
News to go
Maltempo in Sicilia, si contano i danni
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza