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Sassuolo-Milan, lacrime per Gabbia e cambio forzato: cos'è successo

Il difensore rossonero, alla prima da titolare in questa stagione, si ferma dopo un quarto d'ora

Matteo Gabbia - IPA
Matteo Gabbia - IPA
11 ottobre 2026 | 18.31
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Finisce subito Sassuolo-Milan per Matteo Gabbia. Il difensore del Milan, alla prima partita da titolare in questa stagione, è stato costretto a lasciare il campo per infortunio dopo poco più di un quarto d'ora di gioco. Cos'è successo al Mapei Stadium? Al 16' il difensoreingaggia un duello in velocità sulla fascia con Laurienté, restando però a terra nel contrasto. Al termine dell'azione, si capisce che il problema è muscolare, al flessore, e il tecnico rossonero Ruben Amorim chiama il cambio.

Il Milan è costretto alla sostituzione immediata e Gabbia, con le lacrime agli occhi, esce dal campo in barella, con le mani sul volto. Dentro, al suo posto, De Winter.

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Sassuolo Milan Gabbia Matteo Gabbia Gabbia Milan
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