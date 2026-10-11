Finisce subito Sassuolo-Milan per Matteo Gabbia. Il difensore del Milan, alla prima partita da titolare in questa stagione, è stato costretto a lasciare il campo per infortunio dopo poco più di un quarto d'ora di gioco. Cos'è successo al Mapei Stadium? Al 16' il difensoreingaggia un duello in velocità sulla fascia con Laurienté, restando però a terra nel contrasto. Al termine dell'azione, si capisce che il problema è muscolare, al flessore, e il tecnico rossonero Ruben Amorim chiama il cambio.

Il Milan è costretto alla sostituzione immediata e Gabbia, con le lacrime agli occhi, esce dal campo in barella, con le mani sul volto. Dentro, al suo posto, De Winter.