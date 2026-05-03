Proteste e polemiche in Sassuolo-Milan. Oggi, domenica 3 maggio, i neroverdi hanno ospitano la squadra di Allegri nella 35esima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale in avvio. I rossoneri hanno infatti protestato in modo veemente sul gol di Berardi, arrivato dopo pochi minuti dal fischio d'inizio e arrivato dopo un contatto tra Thorstvedt e Jashari, giudicato irregolare dai rossoneri ma su cui l'arbitro Maresca ha lasciato correre.

Succede tutto al 5'. Jashari controlla male un pallone a centrocampo e favorisce l'intervento di Thorstvedt, che va a contrasto e usa il corpo per portargli via il possesso, facendo partire il contropiede del Sassuolo. Il centrocampista del Sassuolo trova Nzola spalle alla porta, la cui sponda è perfetta per Berardi, che apre il sinistro e batte Maignan sul secondo palo.

Immediate le proteste del Milan. I giocatori e la panchina rossonera scattano verso l'arbitro chiedendo l'annullamento del gol per quel contatto tra Thorstvedt e Jashari, giudicato irregolare. Le immagini mostrano effettivamente un contrasto forte del norvegese, che allarga il braccio ma si mette davanti al mediano rossonero con il piede, motivo per cui Maresca, dopo un breve check con il Var, convalida la rete.