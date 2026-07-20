Lionel Scaloni piange al termine della finale dei Mondiali 2026. Il ct dell'Argentina è stato battuto dalla Spagna per 1-0 ai tempi supplementari nell'ultimo atto della rassegna iridata andata in scena in Stati Uniti, Messico e Canada e a fine partita non è riuscito a trattenere le lacrime, in un misto di tristezza e commozione.

Durante la conferenza stampa, rispondendo a una domanda sul futuro della Nazionale, Scaloni ha iniziato a commuoversi parlando del gruppo che si è formato durante il suo ciclo e che dirà addio ad alcuni dei suoi pilastri, in primis Lionel Messi.

Terrible el final de la conferencia de prensa de Scaloni. Se fue llorando desconsolado. Sabe que se termina un ciclo de jugadores y que no será un proceso sencillo. Podré hacerle alguna crítica, nunca más que eso. Me has alegrado la vida para siempre.pic.twitter.com/amE9fMR5D2 — (@JuannDis) July 19, 2026

"Questo è un gruppo fantastico, che non è facile da formare", ha detto Scaloni, con la voce rotta dal pianto, che è poi scoppiato durante la conferenza stampa. Il ct ha iniziato a piangere, con le lacrime incontrollabili e ha dovuto abbandonare la sala stampa chiudendo con un: "Mi dispiace".