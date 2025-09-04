circle x black
Cerca nel sito
 

Italia, tegola per Gattuso: infortunio per Scamacca, lascia il ritiro

Il nuovo ct azzurro dovrà fare a meno dell'attaccante dell'Atalanta per le partite contro Estonia e Israele

Gianluca Scamacca - Ipa/Fotogramma
Gianluca Scamacca - Ipa/Fotogramma
04 settembre 2025 | 12.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Infortunio per Gianluca Scamacca? L'attaccante dell'Atalanta ha lasciato oggi, giovedì 4 settembre, il ritiro dell'Italia a Coverciano, dove gli azzurri sono riuniti in vista delle partite, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 che si svolgeranno in Stati Uniti, Messico e Canada, contro Estonia e Israele. Scamacca, reduce da una stagione compromessa proprio da diversi problemi fisici, era già arrivato in Nazionale con un risentimento accusato nell'ultima di campionato contro il Parma e non è riuscito a recuperare.

Una bella tegola per Gattuso, che per le prime due partite da ct dell'Italia non potrà contare su Scamacca. L'attaccante tornerà a Bergamo e si sottoporrà ad alcuni test nel centro sportivo di Zingonia per capire l'entità del problema, con Juric che spera di averlo a disposizione per la prossima sfida di Serie A, in programma domenica 14 settembre in casa contro il Lecce.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
italia italia estonia italia scamacca infortunio scamacca scamacca
Vedi anche
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
Ucraina, Putin ringrazia Kim per aiuto in guerra - Video
News to go
Scuola, si ricomincia: le date
Venezia 82, 'The Smashing Machine' e 'Portobello': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Maltempo su Genova e provincia. Vento fino a 60 km/h a Trieste
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza