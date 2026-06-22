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Schwazer, nuova accusa di doping: positivo all'Epo in Germania, sospeso

La notizia arriva da un comunicato della Nada, l’Agenzia Nazionale Antidoping tedesca

Alex Schwazer - IPA
Alex Schwazer - IPA
22 giugno 2026 | 14.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuova bufera doping per Alex Schwazer. Il 41enne marciatore italiano Alex Schwazer è risultato positivo all'Epo in un controllo eseguito in Germania. La notizia arriva oggi da un comunicato della Nada, l’Agenzia Nazionale Antidoping della Germania: "Nada - si legge - ha avviato un procedimento di gestione dei risultati in bse al Codice Mondiale Antidoping (WADC21)/Codice Nazionale Antidoping della Germania (NADC21) e al regolamento antidoping della Federazione Tedesca di Atletica Leggera (DLV) nei confronti del marciatore italiano Alex Schwazer a causa di una possibile violazione delle norme antidoping. La Nada ha disposto una sospensione temporanea nei confronti dell’atleta e ha inoltre presentato una denuncia presso la procura competente ai sensi della legge antidoping".

Il comunicato continua: "In occasione dei Campionati tedeschi di marcia su strada, la sostanza eritropoietina (classe S.2 della Lista delle sostanze proibite dell’Agenzia mondiale antidoping), abbreviata in EPO, è stata rilevata sia nei campioni di urina che in quelli di sangue dell’atleta".

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Schwazer Alex Schwazer Schwazer doping Schwazer positivo
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