Gli Sci club italiani, i tecnici e gli atleti si stanno organizzando per la nuova stagione sciistica invernale. La questione fondamentale risulta essere sempre quella della sicurezza, come sostiene Alessandro Garrone (Presidente dello Sci club Sestriere): "La nuova stagione sciistica è prossima, ma dal punto di vista della sicurezza per gli atleti non si muove praticamente nulla. Più volte il Ministro per lo sport Andrea Abodi si è pronunciato spronando la Federazione ad adottare iniziative di largo respiro sulla sicurezza ed anche il Presidente Fisi Flavio Roda, dopo i gravi incidenti, aveva annunciato un piano di interventi concreto sulla questione, ma la risposta alle sollecitazioni del Ministro non è mai arrivata. Al contrario, le ultime delibere federali continuano a scaricare le responsabilità, che vengono lasciate pesantemente in capo agli atleti e ai tecnici. Tutto ciò non può essere accettato, soprattutto dopo gli incidenti degli ultimi anni, alcuni purtroppo fatali. Le famiglie in lutto, gli atleti che non ci sono più e quelli che continuano a praticare questo bellissimo sport hanno diritto di avere risposte concrete", ha sottolineato Garrone.

"La Federazione, in tal senso, dovrebbe evolvere. Ha avuto davanti tanti mesi per coinvolgere su questo argomento tutto il movimento e, quindi, concepire il concetto di sicurezza sulle piste per gli atleti come un requisito fondamentale e imprescindibile per l’attività. La Federazione invece riprendendo e reinterpretando le indicazioni della Federazione Internazionale, ha partorito un regolamento che certo non si dimostra vicino agli atleti, arroccandosi in una torre di cristallo. Una federazione si dimostra capace quando apre i suoi orizzonti operativi. Gli sci club chiedono una immediata revisione del sistema di responsabilità e azioni concrete per il miglioramento della sicurezza in allenamento e in gara. La stagione sciistica è alle porte", ha concluso il presidente dello Sci club Sestriere.