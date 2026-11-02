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Serie A, chi gioca oggi? Le partite di giornata e dove vederle

Si chiude il decimo turno di campionato con le ultime due sfide del lunedì

L'attaccante della Fiorentina Pellegrino - IPA
L'attaccante della Fiorentina Pellegrino - IPA
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02 novembre 2026 | 10.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si chiude il decimo turno di Serie A. Oggi, lunedì 2 novembre, va in archivio la giornata 10 di campionato con le ultime due partite. Alle 18:30 di gioca Sassuolo-Fiorentina, con i viola a caccia di punti pesanti per rialzare una classifica nera, che li vede la squadra di Vanoli al quartultimo posto, con soli 5 punti. In serata, alle 20:45, il monday night Atalanta-Parma. Ecco dove vedere le partite di oggi in tv e streaming.

Serie A, orario partite oggi e dove vederle

Ecco il programma delle partite di Serie A di oggi, lunedì 2 novembre, e dove vederle in tv e streaming:

Ore 18:30 Sassuolo-Fiorentina visibile in diretta tv su Dazn e Sky Sport e in straming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn

Ore 20:45 Atalanta-Parma visibile in diretta tv e in streaming su Dazn

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