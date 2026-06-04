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Serie A, domani sorteggio calendario 2026-27: l'orario e tutti i criteri

Alle 18:30 verranno definiti tutti gli incroci della prossima stagione

Serie A - Fotogramma/IPA
Serie A - Fotogramma/IPA
04 giugno 2026 | 18.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Prende forma la Serie A 2026-27. Domani, venerdì 5 giugno, alle 18:30 sarà sorteggiato il calendario della prossima stagione del massimo campionato italiano. In vista del grande appiuntamento, la Lega Calcio Serie A ha ufficializzato i criteri con cui verranno definiti tutti gli accoppiamenti per le 38 giornate del torneo, che inizierà nel weekend del 22-23 agosto 2026.

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Serie A, domani sorteggio calendario

Ma quali saranno i criteri per definire il calendario della prossima stagione di Serie A?

Intanto, a partire dalla stagione 2026/27 ci sarà l’accorpamento delle finestre Fifa di settembre e ottobre in un’unica sosta con 4 date per le nazionali e il campionato si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026.

Il primo criterio è l'asimmetria: la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno. Il secondo è quello delle 8 giornate: devono esserci almeno 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria.

Calendario Serie A, i criteri

Le giornate 9 (28 ottobre) e 18 (6 gennaio) saranno i due turni infrasettimanali del campionato. I derby verranno poi calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9).

C'è poi un discorso relativo alle coppe. Le squadre partecipanti alla Champions League non affronteranno club partecipanti all'Europa League e alla Conference League nelle giornate 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª, 34ª comprese tra due turni di competizioni Uefa “back to back” e per la 4ª giornata limitatamente alle Società partecipanti all'Europa League.

C'è poi il discorso dell'alternanza: è prevista alternanza degli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di società: Inter-Milan, Lazio-Roma, Juve-Torino.

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