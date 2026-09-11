Serie A, il Milan ferma la Lazio: rossoneri avanti a 2,30 su Sisal.it

Si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma il big match della quarta di campionato tra Lazio e Milan. I biancocelesti – contro ogni pronostico – sono primi in classifica a punteggio pieno mentre i rossoneri, anche loro imbattuti, inseguono subito dietro, con 7 punti in 3 giornate. Sarà una partita speciale soprattutto per Gattuso che, da giocatore, con il Milan ha conquistato due Champions League e due Scudetti e, per la prima volta, affronta il suo ex club dalla panchina avversaria. Nonostante l’ottima partenza della Lazio, gli esperti di Sisal favoriscono gli uomini di Amorim, avanti a 2,30 contro il 3,25 del successo biancoceleste e il 3,10 del pareggio. La Lazio ha registrato 3 Under 2.5 nelle prime 4 gare stagionali tra campionato e Coppa Italia, anche il Milan non ha offerto grande spettacolo finora, reduce da 2 Under 2.5 di fila, ecco perché anche in questa sfida sembra prevalere l’ipotesi di vedere pochi gol, con l’Under a 1,60 contro il 2,20 dell’Over. Tra i biancocelesti, sugli scudi c’è sicuramente il nuovo innesto Davide Frattesi: 3 gol in 3 partite per l’ex Inter, la cui quarta marcatura vale 6,00. Pinamonti dovrebbe partire titolare, l’ipotesi che segni il suo primo gol con la maglia della Lazio è a 4,50. Nel Milan, Cissè è stato protagonista in trasferta, segnando sia a Torino che contro la Juventus, la sua rete è a 4,50, ma il primo indiziato al gol è Gonçalo Ramos, a 3,00.

La Roma, capolista con 10 gol fatti e solo 1 subito, affronta il Torino in trasferta, l’avversaria che ha battuto più volte dal 2017 in poi, con 14 vittorie su 19 incontri. Una tendenza che sembra confermarsi anche stavolta, con i giallorossi nettamente favoriti a 1,60, si sale a 6,00 per il successo granata, a 3,75 il pareggio. L’altra capolista, l’Inter, ospita l’Udinese e risponde con la vittoria a un rasoterra 1,25 contro il 13 dell’impresa friulana e il 6,00 del pareggio. Il Napoli deve cambiare passo dopo 3 sconfitte consecutive, in campionato con Como e Inter e in Champions con l’Arsenal. Gli azzurri ospitano il Bologna e gli esperti Sisal vedono un ritorno al successo degli uomini di Allegri al Maradona, avanti a 1,75 con la vittoria rossoblù a 4,75. La Juventus vuole tornare immediatamente al successo dopo il pareggio con il Milan, un risultato che ha rallentato la corsa dei bianconeri nelle zone alte della classifica: i bianconeri vanno a Sassuolo da favoriti, a 1,65, la vittoria neroverde sale a 5,50. Torna al successo anche l’Atalanta dopo lo stop con la Roma, la Dea conduce il pronostico nel match casalingo contro il Cagliari, a 1,60, con i sardi a 5,75. Occhi puntati su Venezia – Fiorentina, entrambe a 0 punti. La Viola, dopo l’esonero di Grosso, ha richiamato Vanoli sulla panchina ed è in vantaggio sui lagunari anche se il match è sul filo: padroni di casa a 2,90, toscani a 2,45, segno X a 3,25.