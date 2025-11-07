Serie A, Inter avanti con la Lazio, a 1,36 su Sisal.it

L’Inter per scalare la classifica, con il primo posto a un punto, la Lazio per proseguire la striscia positiva di risultati e rientrare in zona Europa. Sono queste le premesse del big match dell’undicesima di campionato che si gioca a San Siro, i nerazzurri sono imbattuti nelle ultime cinque gare contro i biancocelesti e, per gli esperti di Sisal, hanno ottime chance di arrivare a sei vittorie: gli uomini di Chivu sono infatti nettamente favoriti, a 1,36, il blitz dei capitolini a San Siro è un’impresa da 8 volte la posta, il pareggio si gioca a 5.25. L’Inter è l'unica squadra ad aver trovato il gol in tutte le 10 partite di questo campionato e ha il miglior attacco, con 24 reti all’attivo; poco più della metà quelle della Lazio,13 totali, che, al contrario, in avanti fatica a concretizzare: l’opzione che entrambe vadano a segno è a 1,90, mentre l’ipotesi che i nerazzurri vincano senza subire gol è a 2,15. Lautaro Martinez è a secco di gol da 4 partite consecutive, ma alla Lazio ha segnato sei volte: è lui il principale indiziato a finire sul tabellino marcatori, a 2,00, con Thuram, che torna titolare dal primo minuto, a 2,25. Nella Lazio occhio a Pedro, che all’Inter ha segnato tre volte, e il cui ultimo gol risale proprio alla sfida con i nerazzurri nella penultima giornata dello scorso campionato, che costò lo scudetto agli uomini di Inzaghi: la sua firma nel match si gioca a 7,50, più probabile la marcatura di Isaksen, a 6,00.

Il Derby della Mole è l’altro match clou di giornata, con la Juventus imbattuta da 37 derby consecutivi e il Torino a cui il successo manca dal 2015. I bianconeri arrivano dal successo sulla Cremonese e dal pareggio in Champions con lo Sporting Lisbona, i granata invece da cinque risultati utili consecutivi. Per gli esperti Sisal la seconda vittoria della Juventus targata Spalletti, è molto probabile a 1,50, si sale a 7,50 per il successo granata, il pareggio è a 4,00. Il Napoli, tallonato da Inter e Milan, punta a difendere il primo posto e lo fa nell’insidiosa trasferta di Bologna. La sfida è in grande equilibrio, la vittoria degli emiliani e il pareggio sono infatti a 3,00, a 2,60 il successo degli azzurri. Anche il Milan punta alla vetta della classifica, i rossoneri sono impegnati nella trasferta di Parma e hanno la strada in discesa, con la vittoria a 1,57 contro il 6,00 degli emiliani, appena un punto nelle ultime tre in casa, e il 3,75 del pareggio. La Roma ospita l’Udinese e, dopo il ko della scorsa giornata con il Milan, ha ottime chance di tornare al successo, a 1,55, la vittoria all’Olimpico dei friulani vale 6,50, a 4,00 il segno X. Infine, sfida salvezza da non perdere tra il Genoa e la Fiorentina, entrambe con due nuovi allenatori in panchina, De Rossi e Vanoli. Gara incertissima, con entrambe a 2,80 e il pareggio a 2,90.