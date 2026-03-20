Serie A, la corsa scudetto dell’Inter passa dal Franchi

Nerazzurri favoriti a 1,62 su Sisal.it.Il Milan torna al successo con il Torino
La rincorsa dell’Inter allo scudetto fa tappa al Franchi nella 30esima di Serie A. In palio ci sono punti pesanti nelle due direzioni opposte della classifica: i nerazzurri vogliono tornare alla vittoria, che manca da tre turni dopo i pareggi con Como e Atalanta e, nel mezzo, la sconfitta nel derby; la viola, dopo l’importante successo con la Cremonese, cerca altri punti per staccarsi ulteriormente dalla zona pericolosa della classifica. Per gli esperti Sisal, il divario è troppo grande e gli uomini di Chivu sono nettamente favoriti, a 1,62, la vittoria dei padroni di casa è a 5,25, il pareggio vale 4,00. La sfida sembra di quelle in cui non ci si annoia, con entrambe le squadre a segno a 1,75 e l’Over 2,50 a 1,72. Nella Fiorentina si candida al gol Moise Kean, che in casa dà il meglio di sé: sette delle sue otto reti in questo campionato sono arrivate infatti al Franchi, nessuno ha fatto meglio in partite casalinghe. Sua anche la doppietta contro l'Inter del 6 febbraio 2025: l’ipotesi di vederlo segnare è a 3,25. Chivu non dovrebbe rischiare Lautaro, spazio dunque di nuovo a Francesco Pio Esposito che, dopo la rete all’Atalanta, potrebbe concedere il bis in due presenze di fila, ipotesi a 2,50.
Il Milan, dopo la sconfitta con la Lazio, ospita il Torino: per continuare a sognare la rimonta scudetto, sono vietati altri passi falsi. Gli esperti Sisal vedono un riscatto dei rossoneri, favoriti a 1,38, si sale a 8,50 per il successo granata, il pareggio è a 4,75. Mister Allegri sorride per il rientro di Rabiot in squadra, l’ipotesi che il francese sia il migliore in campo è a 9.00. Con tre vittorie consecutive, il Napoli si è rilanciato in classifica portandosi a -1 dal secondo posto del Milan. La squadra di Conte continua la scia positiva anche nel match casalingo con il Cagliari, in cui comanda a 1,75 contro il 5,50 dei sardi e il 3,40 del pareggio. Chi non smette di stupire è il Como, i lariani ospitano il Pisa per continuare a sognare un clamoroso posto in Champions. La squadra di Fabregas ha messo in fila ben 4 vittorie di seguito, mentre i toscani non hanno mai vinto in trasferta in stagione: gara a senso unico con il successo del Como a 1,25, si arriva a quota 13 per la vittoria del Pisa, il pareggio è a 6,00.
Dopo i successi con Pisa e Udinese, la Juventus ha messo nel mirino la Champions e nella gara interna con il Sassuolo, ha ottime chance di fare un passo in più in quella direzione. La vittoria bianconera è a un rasoterra 1,30, si sale a 9,00 per il blitz degli emiliani allo Stadium, il pareggio è a 5,50. La Roma ha assoluto bisogno di tre punti: dopo le due sconfitte consecutive con Genoa e Como e l’eliminazione
dall’Europa League per mano del Bologna, i giallorossi sono chiamati all’immediato riscatto con il Lecce. Per gli esperti Sisal il successo degli uomini di Gasperini è a 1,50, contro il 7,50 dei salentini e il 4,00 del pareggio.