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Serie A, oggi Juve-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla

I bianconeri ospitano la squadra di Sarri allo Stadium

Kolo Muani - IPA
Kolo Muani - IPA
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20 settembre 2026 | 09.38
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

La Juve torna in campo in Serie A oggi, domenica 20 settembre. Dopo il successo in goleada al debutto in Europa League, vittoria 5-0 contro il Nec, i bianconeri ospitano l'Atalanta allo Stadium in uno dei big match della quinta giornata di campionato. In campionato la Juve arriva dal ko 3-2 contro il Sassuolo, mentre - nell'ultima partita giocata - la Dea ha perso per 2-1 contro il Cagliari. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Juve-Atalanta, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Juve-Atalanta, in campo oggi alle 18:

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly; Celik, Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie; Conceiçao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Spalletti

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Sarri

Juve-Atalanta, dove vederla

La partita tra Juventus e Atalanta sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. La partita sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull'app di Dazn.

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