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Serie A, oggi Roma-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla

I giallorossi ospitano i sardi all'Olimpico in un match della nona giornata

Gian Piero Gasperini - Ipa
Gian Piero Gasperini - Ipa
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27 ottobre 2026 | 09.13
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Serie A. Oggi, martedì 27 ottobre, allo Stadio Olimpico di Roma si affrontano i giallorossi padroni di casa guidati in panchina da Gian Piero Gasperini e il Cagliari allenato da Fabio Pisacane. I capitolini sono reduci dal pareggio per 3-3 al Maradona con il Napoli, mentre i sardi hanno perso in casa per 2-0 con il Bologna. In classica la Roma è terza a quota 18 insieme al Milan, mentre il Cagliari è ottavo con 13 punti come il Torino.

Roma-Cagliari, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Roma-Cagliari, in campo alle 20.45:

Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, De Roon, Cristante, Molina; Soulé, Rodrigo Mora; Malen. All: Gasperini.

Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Sugawara, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Gagliardini, Deiola; Adopo, Fazzini; Nzola. All: Pisacane.

Roma-Cagliari, dove vederla

Roma-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.

Riproduzione riservata
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