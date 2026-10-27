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Serie A, oggi Sassuolo-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla

I biancocelesti fanno visita agli emiliani nel primo match della nona giornata

Rino Gattuso - Ipa
Rino Gattuso - Ipa
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27 ottobre 2026 | 10.06
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Serie A. Oggi, martedì 27 ottobre, al Mapei Stadium di Reggio Emilia si affrontano i padroni di casa del Sassuolo guidati in panchina da Alberto Aquilani e la Lazio capolista allenata da Rino Gattuso. Gli emiliani sono reduci dal ko per 2-0 subito a Como, mentre i biancocelesti hanno sconfitta per 2-1 il Parma all'Olimpico. In classica la Lazio è prima insieme all'Inter a quota 22, mentre il Sassuolo è tredicesimo con 8 punti come il Bologna.

Sassuolo-Lazio, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Lazio, in campo alle 18.30:

Sassuolo (4-3-3): Turati; Van Der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito, Laurenté. All: Aquilani.

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All: Gattuso.

Sassuolo-Lazio, dove vederla

Sassuolo-Lazio sarà visibile in esclusiva su Dazn.

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