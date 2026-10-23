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Serie A, oggi Torino-Monza: orario, probabili formazioni e dove vederla

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La squadra di Abate affronta i brianzoli di Juric nell'anticipo del venerdì dell'ottava giornata

Ignazio Abate - Ipa/Fotogramma
Ignazio Abate - Ipa/Fotogramma
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23 ottobre 2026 | 08.00
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Serie A. Oggi, venerdì 23 ottobre, allo stadio Olimpico-Grande Torino si affrontano i padroni di casa guidati in panchina da Ignazio Abate e il Monza allenato da Ivan Juric. Le due squadre sono reduci da due brillanti vittorie: i granata si sono imposti per 3-0 in trasferta a Parma, mente i biancorossi hanno sconfitto in casa per 4-0 il Cagliari. In classica il Torino è nono con 10 punti insieme al Napoli, mentre il Monza è 14° a quota 7.

Torino-Monza, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Torino-Monza, in campo alle 20:45:

TORINO (3-4-1-2): Perri; Comuzzo, Coco, Ismajli; Belghali, Braganca, Mandragora, Cacciamani; Vlasic; Adams, Simeone. All. Abate.

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Robinson, Mota; Varela. All. Juric.

Torino-Monza, dove vederla

Torino-Monza sarà trasmessa in diretta sia su Sky che su Dazn.

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