Il Torino batte 2-1 l'Udinese nel 'monday night' della sesta giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. I granata si impongono grazie ai gol di Braganca al 36' e Kulenovic al 67', sul quale pesa l'errore del portiere granata Okoye. Momentaneo pari di Ekkenkamp per gli ospiti al 43'. In classifica la squadra di Abate sale 7 punti e si porta in dodicesima posizione, mentre i friulani restano fermi al 15° posto a quota 4 insieme a Parma, Monza e Genoa. Nel prossimo turno di Serie A l'Udinese ospiterà il Lecce, mentre il Torino andrà a Parma.