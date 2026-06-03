Serie A, Vlahovic dice addio alla Juve

Ora è ufficiale: Dusan Vlahovic, dopo 168 presenze condite da 68 gol e 16 assist, dice addio alla Juventus. Le trattative per il rinnovo tra i bianconeri e l’attaccante serbo si sono interrotte tanto che, adesso, il bomber nativo di Belgrado si appresta a decidere il proprio futuro.

Sono tre, secondo gli esperti Sisal, le formazioni che sembrano favorite per assicurarsi le prestazioni di Vlahovic: Chelsea, Milan e Napoli, appaiate in quota a 4,50, sognano di avere al centro del loro attacco l’ex bianconero. I Blues inseguono da tempo Dusan e chissà che, stavolta, non sia quella buona; il Diavolo, dopo le parole di Leao, è alla ricerca di un nuovo bomber per tentare, nuovamente, l’assalto allo scudetto. I partenopei, infine, hanno sì riscattato Hojliund ma avere la possibilità di un attacco pesante li intriga particolarmente.

Occhio, però, a possibili outsider poiché Vlahovic, a 26 anni e a parametro zero, è uno dei giocatori più ricercati in ambito internazionale. Nonostante l’impatto devastante di Donyell Malen, 14 reti in 18 partite in Serie A, Gian Piero Gasperini, per la sua Roma, vuole giocatori già pronti e l’ex di Fiorentina e Juventus sarebbe il profilo ideale per il doppio impegno campionato-Champions League. L’approdo di Vlahovic all’Olimpico, per formare un tridente da sogno con Dybala e Malen, è dato a 7,50.

All’estero, oltre al già citato Chelsea, attenzione a Tottenham, con De Zerbi in panchina, e Fenerbahce, entrambe in quota a 7,50, mentre il Newcastle cerca il sostituto di Anthony Gordon, volato a Barcellona: Dusan erede di Shearer con la maglia dei Magpies pagherebbe 9 volte la posta.