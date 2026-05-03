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Settimana Velica Internazionale, al Villaggio della Vela il talk show con Andrea Quarto

Settimana Velica Internazionale, al Villaggio della Vela il talk show con Andrea Quarto
03 maggio 2026 | 12.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è svolto al Villaggio della Vela, nell’ambito della Settimana Velica Internazionale, il talk show con Andrea Quarto, ufficiale della Marina Militare e incursore, che ha offerto al pubblico un incontro intenso e coinvolgente, tra formazione, disciplina, resilienza e vita dopo la carriera operativa.

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Quarto ha raccontato il suo percorso iniziato come volontario e proseguito con la scelta di frequentare l’Accademia Navale per diventare ufficiale, condividendo come abbia gestito lo studio e l’attività sportiva e quali competenze tecniche, psicologiche e atletiche ritenga fondamentali per affrontare le sfide della vita militare e personale. Ha descritto i due anni di addestramento per diventare incursore, le prove più dure e le abilità che distinguono un ufficiale da un subalterno, sottolineando l’importanza della determinazione anche nei momenti in cui si vorrebbe mollare.

Il talk show ha avuto un momento particolarmente intenso quando Quarto ha parlato della resilienza e del periodo successivo a un grave infortunio, spiegando come l’addestramento al superamento dei limiti lo abbia aiutato a ritrovare la forza per ricostruire se stesso, e come la Marina Militare abbia supportato il suo percorso di recupero, offrendo un esempio di coraggio e determinazione che va oltre il mondo militare, parlando alla dimensione umana di ciascuno.

Non sono mancati consigli rivolti ai giovani aspiranti incursori su preparazione fisica, allenamento mentale e resilienza, con spunti concreti su come affrontare sfide straordinarie e crescere attraverso lo sport e la disciplina.

L’incontro ha rappresentato un’occasione unica per il pubblico della Settimana Velica Internazionale, che ha potuto ascoltare una storia di coraggio e passione per il mare, lasciandosi ispirare da un percorso che unisce esperienza operativa, crescita personale e determinazione.

Riproduzione riservata
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Tag
Settimana Velica Internazionale talk show Marina Militare incursore
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