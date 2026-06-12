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Mondiali, giornalista abbandona la diretta per... un selfie con Shakira - Video

È successo tutto prima di Messico-Sudafrica

Il giornalista e Shakira
Il giornalista e Shakira
12 giugno 2026 | 10.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un giornalista abbandona la diretta per... farsi un selfie con Shakira. È successo poco prima del fischio d'inizio di Messico-Sudafrica, partita che ha aperto ufficialmente i Mondiali 2026 a Città del Messico e vinta dai padroni di casa 2-0. Prima del match è andata in scena la tradizionale cerimonia inaugurale della rassegna iridata, che ha visto tra i protagonisti al centro dello stadio Azteca proprio la popstar colombiana.

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Shakira si è esibita con l'inno ufficiale dei Mondiali 2026 'Dai Dai', catturando inevitabilmente l'attenzione mediatica. Tra i fan, impazziti per lei, anche un giornalista dell'emittente DS Sports, che in piena diretta ha detto "Scusatemi un secondo, sta arrivando Shakira".

Ne è seguita una corsa verso la cantante, che stava attraversando lo stadio Azteca, per poi rubarle un selfie. Il tutto ripreso dalle telecamere dell'emittente televisiva, tra le conseguenti e inevitabili risate dello studio.

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