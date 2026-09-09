circle x black
Cerca nel sito
 

Shelton batte Alcaraz agli Us Open, festeggia e poi... 'dimentica' la fidanzata Trinity Rodman - Video

Il tennista americano non ringrazia la compagna dopo la vittoria contro il fuoriclasse spagnolo

Ben Shelton e Trinity Rodman - IPA + X
Ben Shelton e Trinity Rodman - IPA + X
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
09 settembre 2026 | 14.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Curioso siparietto agli Us Open 2026. Ben Shelton festeggia dopo aver vinto i quarti di finale dello Slam americano contro Carlos Alcaraz, sorride e nel discorso post-partita... 'dimentica' la fidanzata Trinity Rodman. "Spero solo che la mia migliore amica e mia sorella non debbano andare al lavoro alle 6 del mattino, tra 3 ore" ha detto il tennista americano dopo aver conquistato la semifinale al termine di una vera maratona, chiusa alle 3 e mezza. Una frase che ha portato alla risposta immediata della sua compagna, Trinity Rodman, nota calciatrice e figlia dell'ex star dell'Nba Dennis Rodman.

“E io allora?” ha replicato Trinity dagli spalti, dopo essere stata 'ignorata' dal fidanzato, forse troppo euforico in quel momento per la vittoria spaziale contro Carlos Alcaraz. La prima in carriera contro il fuoriclasse spagnolo. Un piccolo malinteso, presto risolto, in una giornata da incorniciare.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Shelton Alcaraz Shelton Rodman Trinity Rodman Ben Shelton
Vedi anche
Funerali Lorena Isceri, salma arrivata a Squinzano. La commozione dei familiari - Video
Emergenza sangue, Massimiliano Ossini: "Una sacca può salvare una vita"
News to go
Bonus librerie 2026 per gli under 35, cosa c'è da sapere
Venezia 83, Fanelli 'invecchiata' e con una parrucca sbarca al Lido - Video
Funerali Lorena Isceri, il cugino: "Ultimamente la vedevo preoccupata"
Venezia 83, a sorpresa sul red carpet arriva Ben Affleck - Video
Russia, Putin: "Nessuna intenzione di attaccare l'Europa"
News to go
Pensione anticipata a 64 anni, cosa dice la Cgil: la simulazione
Venezia 83, il red carpet di Penelope Cruz e Javier Bardem per 'Bunker' - Video
Totti e la Roma: "Fiducioso ma siamo solo all'inizio. Il centenario? Lo passerò con i miei tifosi" - Video
News to go
Dazi Canada-Usa, tariffe fino al 50% su 20 miliardi di merci
Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla settima giornata - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza