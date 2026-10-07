Uno spettatore si traveste da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz... lo filma. È successo a Tokyo prima della finale conquistata dallo spagnolo, che ha battuto Lehecka e confermato il titolo vinto lo scorso anno. Durante un allenamento, sugli spalti dell'impianto giapponese è spuntato un tifoso travestito da Jannik Sinner.

Carlos Alcaraz filmando a un fanático disfrazado de Jannik Sinner. Le hizo la rodilla lesionada https://t.co/iSJxjLh2Hk — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 6, 2026

L'uomo aveva addosso il completo che l'azzurro indossava nella storica finale del Roland Garros dello scorso anno, vinta proprio da Alcaraz in rimonta, ma un dettaglio non è passato inosservato. Il cosplay ha alzato la gamba e mostrato il ginocchio fasciato, richiamando, di fatto, l'infortunio di Sinner, che lo ha costretto a rinunciare a tutti i restanti tornei della stagione.

La reazione dello spagnolo? Alcaraz ha tirato fuori il telefonino e ha iniziato a filmare il 'finto' Sinner, lasciandosi andare a una risata.