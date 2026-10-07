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"Tornerai più forte, amico", l'abbraccio social di Alcaraz a Sinner

Lo spagnolo incoraggia l'azzurro dopo l'annuncio della fine anticipata dela stagione 2026 per il problema al ginocchio

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
07 ottobre 2026 | 11.33
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

"Amico, tornerai più forte di prima! A testa alta, ti auguro una rapida guarigione!". Sono bastate poche parole cariche di affetto a Carlos Alcaraz per emozionare il mondo del tennis sotto al video con cui Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Lo spagnolo conosce bene il peso degli infortuni: reduce dal trionfo all'Atp 500 di Tokyo, è tornato ai massimi livelli dopo quattro mesi di stop, per un problema al polso destro che lo aveva tenuto fermo da aprile ad agosto.

Un'empatia sincera tra due fuoriclasse che condividono la vetta del circuito, arrivata proprio nel momento più doloroso per l'altoatesino. Il numero uno del mondo ha infatti scelto la via della cautela per guarire da una tendinopatia extra-articolare al ginocchio destro: niente operazione, ma una terapia conservativa che lo costringerà a restare ai box per il resto della stagione, rinviando l'appuntamento con i campi al 2027. Un arrivederci amaro, addolcito dal rispetto del suo più grande rivale.

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jannik sinner carlos alcaraz sinner alcaraz infortunio al ginocchio abbraccio social di sinner ad alcaraz
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