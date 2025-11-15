circle x black
Sinner-Alcaraz, oggi finale Atp Finals. Orario, precedenti e dove vederla in chiaro

Il fuoriclasse azzurro affronta il numero uno del ranking Atp nell'ultimo atto del Torneo dei maestri

Sinner e Alcaraz - Fotogramma/IPA
16 novembre 2025 | 00.25
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner torna in campo. Oggi, domenica 16 novembre, il fuoriclasse azzurro affronta Carlos Alcaraz nella finale delle Atp Finals a Torino. Jannik arriva dal successo in semifinale contro Alex De Minaur, mentre lo spagnolo ha battuto Felix Auger-Aliassime nell'ultimo match. Ecco orario, precedenti e dove vedere il big match in diretta tv e streaming.

Sinner-Alcaraz, orario e precedenti

La finale delle Atp Finals tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner inizierà alle 18. Il bilancio, nei 15 precedenti, è di 10-5 per Alcaraz. Si tratta del sesto confronto in questa stagione: Sinner ha vinto in finale a Wimbledon, Alcaraz in finale agli Internazionali, al Roland Garros, a Cincinnati (ritiro di Jannik) e agli Us Open.

Sinner-Alcaraz, dove vederla

Sinner-Alcaraz sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, ma anche sui canali Sky Sport. Match visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, Now e Tennis Tv.

