circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner e Alcaraz insieme per il via alla nuova stagione: a inizio 2026 il match milionario in Corea

I due fuoriclasse del tennis mondiale si sfideranno a Seul il prossimo 10 gennaio, prima dell'inizio degli Australian Open

Sinner e Alcaraz - Fotogramma/IPA
Sinner e Alcaraz - Fotogramma/IPA
03 novembre 2025 | 10.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I numeri uno del tennis mondiale insieme per il via ufficiale alla nuova stagione. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz apriranno il 2025 con un match d'esibizione in Corea del Sud, a Seul. Lo scorso 22 ottobre i due avevano già chiarito che all'inizio del nuovo anno sarebbero volati in Asia per "Hyundai Card Super Match", evento già famoso per aver attirato in Corea del Sud alcuni grandi campioni, come Roger Federer e Pete Sampras. Adesso c'è la data, resa nota dagli organizzatori: Sinner e Alcaraz si sfideranno il 10 gennaio all’Incheon Inspire Arena di Seul. In un confronto milionario, con cifre non ancora rese note.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sinner Alcaraz Sinner Alcaraz Corea Sinner Alcaraz esibizione
Vedi anche
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza