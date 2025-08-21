circle x black
Sinner, allenamento a New York e abbraccio con... Alcaraz - Video

Il tennista azzurro si prepara a tornare in campo dopo il malore di Cincinnati

L'abbraccio tra Sinner e Alcaraz - X
L'abbraccio tra Sinner e Alcaraz - X
21 agosto 2025 | 18.22
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a New York. Dopo essersi sfidati nell'ennesima finale, questa volta a Cincinnati, dove lo spagnolo ha vinto a causa del malore che ha costretto l'azzurro al ritiro, i due tennisti si sono incrociati sui campi degli US Open 2025, al via il prossimo 24 agosto e a cui Sinner arriva da campione in carica.

Clima disteso e rilassato, come sempre, tra i due rivali. Alcaraz stava per iniziare la sua sessione di allenamento con Lorenzo Musetti, mentre Sinner era appena arrivato sul cemento americano, come sempre accompagnato dall'allenatore Simone Vagnozzi e tutto il suo staff. Un rapido saluto, una stretta di mano e un abbraccio, con qualche parola scambiata prima di salutare i rispettivi team.

Un momento che ha ricordato quello vissuto dai due proprio alla vigilia dell'inizio del Masters 1000 di Cincinnati, quando si erano fermati sui campi dell'Ohio per raccontarsi le proprie vacanze dopo la finale di Wimbledon, vinta da Sinner.

