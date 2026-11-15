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Sinner, incontri da numeri uno: l'abbraccio con Larissa Iapichino alle Atp Finals

I due campioni dello sport azzurro si sono incrociati nella pancia dell'Inalpi Arena di Torino

Larissa Iapichino e Jannik Sinner - IPA
Larissa Iapichino e Jannik Sinner - IPA
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15 novembre 2026 | 16.58
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

A Torino, nei giorni delle Atp Finals, ci sono i migliori tennisti del circuito. Ma capita di imbattersi anche nei migliori atleti al mondo, tennis a parte. Jannik Sinner, per esempio, non potrà scendere in campo in quella Torino che ha imparato ad amarlo, ma in questi giorni è stato uno dei grandi protagonisti all'ombra della Mole. Tra eventi, in gran parte privati (e 'blindati'), impegni con i vari sponsor e incontri... speciali. Oggi, domenica 15 novembre, il fuoriclasse azzurro è stato accolto sul Centrale dell'Inalpi Arena dal caloroso saluto del pubblico, durante la consegna del premio Onesti (QUI IL RACCONTO). Sinner è poi tornato in campo durante la sfilata dei numeri uno, prima del match inaugurale del torneo tra Zverev e Jodar. E nel frattempo, nella pancia dell'Inalpi Arena, c'è stato il tempo per un rapido incontro con Larissa Iapichino, campionessa azzurra di salto in lungo e numero uno del ranking mondiale della sua disciplina. I due campioni dello sport italiano, che hanno in comune di sicuro il talento, si sono abbracciati e hanno scambiato due chiacchiere insieme al presidente del Coni Luciano Buonfiglio.

Sinner: "Atp Finals speciali, divertitevi"

Sinner, in precedenza, aveva parlato così sul Centrale, prima del match tra Zverev e Jodar: "Divertitevi, questo è un torneo molto speciale. Abbiamo Flavio dalla parte italiana e poi un doppio incredibile, auguro a tutti voi una grande edizione. Io vi seguo da casa, viva il tennis". Curiosità: Larissa Iapichino, grande appassionata di tennis, ha poi incontrato anche l'azzurro Flavio Cobolli, che domani farà il suo esordio nel torneo contro Medvedev.

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