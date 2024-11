Jannik Sinner adesso aspetta il suo avversario nelle semifinali delle Atp Finals 2024 di Torino in programma domani, sabato 16 novembre. Dopo i tre successi nel girone iniziale e il passaggio del turno da primo della classe, per il numero 1 al mondo c’è da attendere ancora qualche ora per scoprire contro chi sarà il prossimo match a Torino. L'azzurro affronterà il secondo del gruppo John Newcombe, in cui tutto è ancora aperto. Alexander Zverev, Casper Ruud, Carlos Alcaraz e Andrey Rublev sono tutti in corsa per agguantare un posto tra i migliori 4 del torneo.

Sinner vs Alcaraz, le combinazioni

Ma chi può incontrare Jannik in semifinale? Gli appassionati guardano in primis al super duello con Alcaraz, accoppiamento possibile se Zverev battesse Alcaraz 2-1 e Rublev vincesse 2-0 contro Ruud. Se invece Alcaraz battesse Zverev 2-0 e Ruud battesse Rublev 2-0, l'ordine dei primi tre sarebbe deciso dalla percentuale dei game vinti e dunque Alcaraz potrebbe arrivare secondo.

Sinner vs Zverev, le combinazioni

Sinner potrebbe affrontare anche Zverev in semifinale. Qui servirebbero le seguenti combinazioni: vittorie di Alcaraz contro Zverev e di Rublev contro Ruud, indipendentemente dal risultato. Oppure, vittoria di Alcaraz 2-0 su Zverev e vittoria di Ruud su Rublev 2-1. Se Alcaraz battesse Zverev 2-0 e Ruud battesse Rublev 2-0, l'ordine dei primi tre sarebbe determinato dalla percentuale di game vinti e il tedesco potrebbe arrivare secondo.

Sinner vs Ruud, le combinazioni

Dopo il ko con Zverev, il percorso di Ruud alle Finals dipende anche dagli altri risultati. Con una vittoria su Rublev nell'ultimo match del round robin, il norvegese dovrebbe aspettare l’esito della sfida tra Zverev e Alcaraz. Potrebbe chiudere al secondo posto in questi casi: vittoria di Zverev su Alcaraz e di Ruud su Rublev, indipendentemente dal punteggio; successo di Zverev contro Alcaraz 2-0 e di Rublev contro Ruud 2-1; vittoria di Zverev contro Alcaraz 2-1 e vittoria di Rublev contro Ruud 2-1; vittoria di Alcaraz contro Zverev 2-1 e vittoria di Ruud contro Rublev 2-0; successo 2-1 di Alcaraz contro Zverev e vittoria 2-1 di Ruud contro Rublev. Inoltre, se Alcaraz battesse Zverev 2-0 e Ruud battesse Rublev 2-0, l'ordine dei primi tre sarebbe determinato dalla percentuale di game vinti. Idem se Zverev battesse Alcaraz 2-0 e Rublev battesse Ruud 2-0, il tedesco sarebbe certo del primo posto e gli altri tre si contenderebbero il secondo.

Sinner vs Rublev, le combinazioni

Anche Andrey Rublev può ancora passare il turno, da secondo, e sperare nelle semifinali delle Finals. Dovrebbe però di certo battere Ruud 2-0 e sperare in un successo di Alcaraz contro Zverev in due set. A questo punto, la classifica verrebbe decisa dalla solita percentuale di game vinti.