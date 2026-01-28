circle x black
Australian Open, ecco Sinner versione... autista - Video

Il numero due del mondo si è rilassato prima del match con Shelton a modo suo

Sinner sul caddy - X
28 gennaio 2026 | 06.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner versione autista agli Australian Open 2026. Il tennista azzurro, che oggi, mercoledì 28 gennaio, sfiderà Ben Shelton nei quarti di finale dello Slam che apre la stagione. Appena arrivato alla Rod Laver Arena, Sinner si è mostrato rilassato e sorridente, divertendosi a modo suo. Il numero due del mondo ha raggiunto il parcheggio dei caddy, che trasportano i giocatori in giro per i campi di Melbourne, insieme al supercoach Darren Cahill e ha insistito per guidare.

Sinner si è quindi sistemato al volante e dopo una rapida manovra ha caricato il resto del team, compreso l'allenatore Simone Vagnozzi e il preparatore atletico Umberto Ferrara, che si sono accomodati nei sedili posteriori. Dopo una rapida chiacchierata con un membro dell'organizzazione, forse proprio per chiedere indicazioni 'stradali', Sinner è sfrecciato via imboccando la via per i campi dove sosterrà un primo riscaldamento per prepararsi al meglio alla sfida con Shelton.

