Il baby fenomeno brasiliano ha perso all'esordio in quattro set
Buone notizie per Jannik Sinner. Oggi, martedì 20 gennaio, gli Australian Open hanno regalato un'eliminazione eccellente, che avrebbe incrociato il destinato del tennista azzurro a Melbourne. Nella notte italiana, Joao Fonseca è stato infatti eliminato al primo turno dello Slam australiano dallo statunitense Eliot Spizzirri, che si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-1, 6-2.
Fonseca avrebbe incrociato Sinner al terzo turno, per quello che sarebbe stato il primo scontro tra Jannik e il baby fenomeno brasiliano, che per la prima volta perde al primo turno di un torneo del Grande Slam.
A condizionare la partita del numero 32 del mondo anche il caldo di Melbourne: durante un cambio campo infatti Fonseca si è levato la maglietta, sedendosi all'ombra visibilmente provato dalla temperatura.