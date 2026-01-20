circle x black
Australian Open, Fonseca choc: Spizzirri lo elimina (e Sinner sorride)

Il baby fenomeno brasiliano ha perso all'esordio in quattro set

Joao Fonseca - Ipa/Fotogramma
Joao Fonseca - Ipa/Fotogramma
20 gennaio 2026 | 08.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Buone notizie per Jannik Sinner. Oggi, martedì 20 gennaio, gli Australian Open hanno regalato un'eliminazione eccellente, che avrebbe incrociato il destinato del tennista azzurro a Melbourne. Nella notte italiana, Joao Fonseca è stato infatti eliminato al primo turno dello Slam australiano dallo statunitense Eliot Spizzirri, che si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-1, 6-2.

Fonseca avrebbe incrociato Sinner al terzo turno, per quello che sarebbe stato il primo scontro tra Jannik e il baby fenomeno brasiliano, che per la prima volta perde al primo turno di un torneo del Grande Slam.

A condizionare la partita del numero 32 del mondo anche il caldo di Melbourne: durante un cambio campo infatti Fonseca si è levato la maglietta, sedendosi all'ombra visibilmente provato dalla temperatura.

