circle x black
Cerca nel sito
 

Binaghi e la telefonata di Sinner: "Avevo paura non giocasse Internazionali"

Il presidente della Fitp ha svelato un retroscena che risale ai giorni precedenti al Masters 1000 di Roma

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
19 maggio 2026 | 10.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Angelo Binaghi è stato 'terrorizzato da Jannik Sinner prima degli Internazionali d'Italia 2026. Il presidente della Fitp, dopo il trionfo del tennista azzurro nel Masters 1000 di Roma, ha svelato un retroscena che risale ai giorni immediatamente precedenti al torneo, quando si era diffusa la voce di un possibile forfait di Sinner nel torneo 'di casa'.

CTA

"Ero terrorizzato. Subito dopo la finale di Madrid mi ha chiamato il suo manager, che normalmente mi chiama una volta ogni due anni solo quando ci sono problemi e Jannik non può giocare. Ero a Cagliari durante il torneo, ho risposto dopo mezz'ora. Ho parlato prima con Berrettini, mi diceva che era impossibile che potesse venire, non ce la fa più", ha detto il presidente della Fitp a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.

"Ero rassegnato. In realtà la telefonata pensavo fosse uno scherzo: chiedeva solo di poter giocare la prima partita sabato anziché venerdì. Ho risposto 'ti faccio giocare anche sulla Luna purché venga a Roma'. Tutto è andato per il meglio", ha raccontato Binaghi, "eravamo seriamente preoccupati per la tenuta fisica di Jannik, si sono visti problemi nel finale della partita con Rublev e soprattutto contro Medvedev. Credo che in quest'ultimo incontro Jannik abbia tirato fuori energie che forse neanche lui sapeva di avere. Ma questo è quello che fanno i grandi campioni, che non sono persone normali e che hanno una soglia di sofferenza differente da noi persone normali".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner binaghi sinner telefonata binaghi sinner internazionali 2026 sinner binaghi internazionali
Vedi anche
Blitz anticamorra in provincia di Napoli, arresti nel clan Moccia - Video
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza