Sinner presenta la sua Fondazione e incontra... Bocelli - Video

Il tennista azzurro ha invitato il tenore in occasione della cerimonia a Milano

Jannik Sinner e Andrea Bocelli - Instagram
18 settembre 2025 | 22.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner e Andrea Bocelli di nuovo insieme. Oggi, giovedì 18 settembre, il tennista azzurro, reduce dalla sconfitta con Alcaraz nella finale degli Us Open e sceso al secondo posto della classifica Atp, ha invitato il tenore alla cerimonia di presentazione della sua Fondazione. I due si sono incontrati quindi a Milano dopo aver collaborato nella canzone di Bocelli 'Polvere e Gloria'.

Sinner e Bocelli si sono intrattenuti per qualche minuto a parlare tra abbracci e sorrisi, con l'incontro che è stato condiviso dal tenore sul proprio profilo Instagram. "Congratulazioni", ha scritto Bocelli taggando Sinner e la sua Fondazione.

