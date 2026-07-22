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Sinner boicotta doppio misto degli Us Open? Aperti dialoghi su montepremi

I giocatori del circuito potrebbero continuare la loro protesta anche in America

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
22 luglio 2026 | 13.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner potrebbe boicottare il torneo di doppio degli Us Open 2026, una prospettiva che fa paura agli organizzatori del torneo. Il tennista azzurro, reduce dal trionfo di Wimbledon, starebbe pensando di non partecipare al tabellone di doppio misto dello Slam americano, in cui aveva giocato lo scorso anno in coppia con la statunitense Emma Navarro, per continuare ad aderire alla protesta dei giocatori sul caso montepremi.

Alla base della decisione infatti ci sarebbe la richiesta, condivisa dalla maggior parte dei tennisti del circuito, di vedere alzati i premi destinati agli atleti, considerando la forte crescita dei ricavi. Un'istanza non era ascoltata dal Roland Garros, ma che invece aveva fatto breccia a Wimbledon, che ha alzato il proprio prize money del 20%, arrivando a cifre record.

Secondo quanto riportato da The Athletic, gli organizzatori del torneo, e in particolare il presidente della Usta, la Federazione tennistica americana, Craig Tiley, sarebbero molto preoccupati dall'eventuale protesta dei giocatori e avrebbero già iniziato colloqui per prevenire ogni forma di boicottaggio.

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sinner sinner us open sinner boicottaggio us open sinner caso montepremi caso montepremi
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