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Sinner, Cacciari lo stronca: "Contro Federer e Nadal perderebbe. Finale Roma? Noiosa"

Il filosofo ha parlato del tennista azzurro, fresco vincitore degli Internazionali d'Italia

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
20 maggio 2026 | 19.11
Redazione Adnkronos
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Jannik Sinner è tutt'altro che imbattibile, anzi è noioso. Parola di Massimo Cacciari. Il filosofo è intervenuto su 'Un giorno da pecora' per parlare di tennis, a pochi giorni dal trionfo del tennista azzurro agli Internazionali d'Italia, un trionfo celebrato da tutto il Paese tranne che, a quanto pare, da lui. "Sinner imbattibile? Beh imbattibile perché non gioca con i Federer, i Nadal e i Djokovic. È una competizione un po' diversa da quella di dieci, quindici anni fa", ha detto su Rai Radio 1.

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"I suoi avversari non sono schiappe, ma il livello medio non è certo quello di dieci, quindici anni fa", ha continuato Cacciari, "se vincerebbe o perderebbe contro Federer e Nadal al massimo del loro livello? Secondo me perderebbe. Perderebbe perché erano più completi, per il gioco a rete, smash, eccetera".

"Erano certamente più bravi, cioè avevano più classe, dai", ha spiegato Cacciari, "credo che Sinner, che è una persona certamente di grande intelligenza e vince soprattutto perché ha diecimila volte più testa dei suoi avversari, sarebbe il primo a essere d'accordo con quello che dico".

Poi un giudizio caustico sulla finale di Roma, vinta proprio da Sinner contro il norvegese Casper Ruud: "L'ho vista. Noiosissima. Bravissimo Sinner, concentratissimo. Sinner è veramente il più grande di tutti i tempi, io ritengo, per quanto riguarda la testa, la capacità di concentrazione", ha detto Cacciari, "cioè è un grandissimo campione. Però non è Federer, dai, non è Nadal, dai. Insomma, dai".

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