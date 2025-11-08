circle x black
Sinner, Cahill resta? "Mio futuro nelle mani di Jannik, se mi vuole anno prossimo ci sarò"

Il supercoach del tennista azzurro ha parlato del suo futuro

Darren Cahill e Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Darren Cahill e Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
08 novembre 2025 | 17.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il mio futuro è nelle mani di Jannik. Sono un uomo di parola, abbiamo avuto un piccolo screzio prima della finale di Wimbledon e lui deve decidere cosa farò l'anno prossimo. Non è quindi una domanda per me. Se mi vuole il prossimo anno io ci sarò per lui”. Cosi’ il coach australiano di Jannik Sinner, Darren Cahill, nella conferenza stampa di oggi, sabato 8 novembre, direttamente dalle Atp Finals di Torino, a proposito del suo futuro al fianco del campione altoatesino.

Sinner, ha aggiunto Cahill “e’ un ragazzo incredibile con cui lavorare. Il team che abbiamo è incredibile. Mi sono divertito un mondo negli ultimi tre anni. Quando ne parleremo alla fine dell'anno, voglio che faccia ciò che è meglio per lui. E se crede che sia il momento giusto per fare un cambiamento, per me va bene, lo aiuterò anche a cercare di trovare la persona successiva. Deve assicurarsi di tenere aperte le sue opzioni per continuare a migliorare, per continuare a ispirarsi e per assicurarsi di continuare a raggiungere il livello successivo”, ha detto ancora.

“Non sono più un giovanotto. Inoltre, il mio ruolo specifico all'interno del team è qualcosa che dovrebbero considerare per avere una nuova voce, un nuovo sguardo, una nuova ispirazione. E sarebbe bello alternare i ruoli a volte, ma se non è pronto, non c'è problema. Ma dipenderà da lui”, ha ribadito Cahill.

