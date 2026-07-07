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Sinner, paura del caldo a Wimbledon? "Spero non accada come a Parigi..."

Il tennista azzurro ha raggiunto le semifinali dello Slam di Londra

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
07 luglio 2026 | 17.39
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner e l'incubo caldo che torna a Wimbledon 2026. Oggi, martedì 7 luglio, il tennista azzurro ha battuto il tedesco Struff nei quarti di finale dello Slam di Londra, tornando in semifinale nel torneo a cui arriva da campione in carica. A fine partita Sinner ha parlato dell'innalzamento delle temperature che stanno caratterizzando gli ultimi giorni, e che hanno preoccupare i suoi tifosi ricordando quanto successo al secondo turno del Roland Garros.

"Fa caldo come a Parigi? Grazie per avermelo ricordato", ha detto Sinner durante l'intervista post partita, scoppiando a ridere, "abbiamo lavorato tanto, spero che non mi succeda lo stesso, se sarà così dovremo cambiare ancora qualcosa".

Poi sulla partita: "Struff è un giocatore difficile da affrontare, merita tutto ciò che ha ottenuto sul campo e anche fuori è una persona eccezionale", ha spiegato l'azzurro, "lui è entrato in campo meglio di me, poi sono entrato in partita, sono contento di essere tornato in semifinale. Il secondo set sarebbe potuto finire in un altro modo, e c'è una grande differenza tra essere 1-1 o 2-0 e nel terzo set le sue percentuali si sono abbassate".

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