Il caso Jannik Sinner continua a far discutere. Nonostante il tennista azzurro sia entrato ormai nell'ultimo mese di squalifica per il caso Clostebol, con il rientro fissato per gli Internazionali d'Italia, al via il prossimo 7 maggio, il mondo del tennis continua a dividersi tra chi sta dalla sua parte e chi ritiene abbia ricevuto un trattamento di favore. Non ha dubbi Rafa Nadal: "È stata riconosciuta la sua innocenza. Io lo stimo molto come persona e non voglio quindi mettere in discussione il verdetto".

"Tutto quello che è successo non è stato positivo per il tennis, non ci sono dubbi su questo", ha detto l'ex giocatore spagnolo in un'intervista al Telegraph, "ma sono cose che possono accadere nella vita. Ho sempre creduto alla versione dei fatti di Jannik, sono assolutamente convinto che non volesse imbrogliare o ottenere un vantaggio in maniera illecita. Per quanto mi riguarda, il caso è chiuso".