Sinner: "Contento della prestazione, sto cambiando qualcosa al servizio"

Il tennista azzurro ha parlato dopo aver battuto Cilic nei sedicesimi dell'Atp di Pechino

Jannik Sinner - Afp
25 settembre 2025 | 15.15
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner batte Marin Cilic e vola agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Pechino. Oggi, giovedì 15 settembre, il tennista azzurro, numero due del mondo, ha battuto il croato nei sedicesimi del torneo cinese, iniziando al meglio l'ultima parte di stagione, che dallo swing asiatico culminerà nelle Finals di Torino. Una vittoria poco sofferta per Sinner, che si è imposto in due set con un doppio 6-2, ma che è tornato a vincere dopo la delusione per la finale persa con Alcaraz agli Us Open, che gli è costato il sorpasso al primo posto del ranking.

"Io cerco sempre di rimanere molto concentrato nei primi turni di un torneo", ha detto Sinner a caldo dal cemento di Pechino, "oggi ho fatto una buona prestazione e sono ovviamente contento di aver passato il turno. Cilic è un avversario sempre duro da affrontare. Il break che gli ho strappato all'inizio mi ha dato molta fiducia per il resto dell'incontro".

Sinner, alla viglia dell'esordio a Pechino, aveva annunciato di star lavorando su piccoli cambiamenti nel suo gioco, che si sono visti soprattutto al servizio: "In questo momento sto riflettendo molto sul mio servizio, cercando di aggiungere qualcosa e di variare un po' le mie soluzioni. Tutti i giocatori lo fanno, e sono contento di avere una squadra fantastica al mio fianco".

