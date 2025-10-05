circle x black
Sinner, e ora? Come cambia il ranking Atp dopo il ritiro di Jannik a Shanghai

L'azzurro ha al momento 10.000 punti in classifica e il distacco da Alcaraz resta importante in vista degli ultimi impegni stagionali

Jannik Sinner - Afp
05 ottobre 2025 | 19.08
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner si ritira dal Masters 1000 di Shanghai, costretto a cedere nel terzo turno del torneo cinese contro Tallon Griekspoor. Il fuoriclasse azzurro dice dunque addio alle possibilità di difendere il titolo vinto un anno fa, ma saluta anche il sogno di tornare numero uno del ranking Atp dopo Vienna. Se prima di oggi il discorso era già complicato (all'azzurro sarebbe servito un percorso netto a Shanghai e in Austria, con due vittorie finali), ora l'ipotesi è da scartare. Sinner ha al momento 10.000 punti in classifica (contando già i 50 guadagnati ieri dopo la vittoria contro Altmaier) ed è a -1340 da Carlos Alcaraz.

Sinner-Alcaraz, come cambia il ranking Atp

Alcaraz non è iscritto ai tornei di Basilea e Vienna. Sinner, almeno prima del problema di oggi, aveva confermato la partecipazione all'Atp 500 austriaco. Dovesse vincerlo salirebbe a 10.500 punti, che non basterebbero comunque per il sorpasso. Punti importanti potrebbero arrivare dal Masters 1000 di Parigi, a cui non ha preso parte l'anno scorso, ma molto dipenderà anche da Alcaraz (che in Francia scarterà 100 punti). Così come alle Atp Finals di Torino, in cui Jannik dovrà difendere il titolo (e i punti) guadagnati un anno fa (qui Alcaraz scarterà invece 200 punti).

