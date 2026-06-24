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Sinner: "Al Roland Garros ero stanco, certi sbagli poi li paghi..."

Il tennista azzurro è tornato sul malessere che l'ha colpito a Parigi

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
24 giugno 2026 | 18.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner è tornato in campo con una vittoria sull'erba londinese. Oggi, mercoledì 24 giugno, il tennista azzurro ha battuto il padrone di casa Cameron Norrie in due set nel 'Giorgio Armani Tennis Classic'. Oltre al risultato però, a interessare tifosi e appassionati sono soprattutto le condizioni fisiche del numero uno del mondo, reduce dal malessere accusato al Roland Garros.

"Ho fatto delle visite dopo Parigi e sembra che tutto stia molto bene, quindi sono molto contento. Avevo bisogno di un po' di riposo", ha detto Sinner prima del match a SuperTennis, "ho passato dieci giorni con la mia famiglia e i miei amici, e ho apprezzato davvero tanto quel momento. Penso sempre che tutto accada per un motivo. Adesso ho avuto un bel po' di tempo per prepararmi, con tanto lavoro fisico, e mi sento in buona forma, di nuovo molto forte".

"Ovviamente, le prime partite saranno sempre molto difficili, soprattutto su una superficie nuova su cui non gioco da un anno, ma ne ho voglia", ha continuato Sinner, "è difficile dire se quello che mi è successo a Parigi sia stato per aver giocato troppi tornei prima. Abbiamo avuto conversazioni importanti, cercando di capire se sarebbe successo lo stesso o no. Non lo sappiamo".

"Alla fine, ogni giorno è diverso e, se fai un paio di cose male in certi giorni, ne paghi il prezzo", ha concluso Sinner, "sicuramente avremmo potuto gestire alcune cose un po' meglio, ma ricordo anche a me stesso che ho avuto una stagione incredibile fino a ora, vincendo tante partite e grandi tornei, tornei importanti".

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