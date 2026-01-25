circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner-Darderi: orario, precedenti e dove vederla in tv

Derby azzurro negli ottavi di finale degli Australian Open

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
25 gennaio 2026 | 17.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo negli ottavi degli Australian Open 2026. Lunedì 26 gennaio il tennista azzurro è atteso dal derby azzurro con Luciano Darderi - in diretta tv e streaming - nello Slam di Melbourne, a cui arriva da bicampione in carica dopo i trionfi del 2024 e 2025. Il numero due del mondo, nei turni precedenti del torneo, ha eliminato Hugo Gaston, James Duckworth ed Eliot Spizzirri. Darderi invece ha battuto Cristian Garin, Sebastian Baez e Karen Khachanov.

Sinner-Darderi, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Darderi è in programma lunedì 26 gennaio alle 8 ora italiana. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Melbourne che sarà il primo incontro tra loro.

Sinner-Darderi, dove vederla in tv

Sinner-Darderi sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner darderi sinner darderi sinner darderi oggi sinner darderi orario sinner darderi dove vederla in tv
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza