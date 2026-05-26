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Roland Garros, tifosi Djokovic gridano al complotto: "Perchè Sinner gioca la sera?"

Il tennista serbo è stato programmato come terzo match del Philippe-Chatrier

Novak Djokovic - Afp
Novak Djokovic - Afp
26 maggio 2026 | 21.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Complotto contro Novak Djokovic al Roland Garros 2026? Il tennista serbo si prepara a scendere in campo nel secondo turno dello Slam di Parigi, dove affronterà il francese Valentin Royer in quello che è stato programmato come terzo incontro sul Philippe-Chatrier. Proprio l'orario della sfida di Djokovic, che dovrebbe giocare intorno alle 15, ha scatenato la protesta dei suoi tifosi.

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Nel mirino infatti ci sarebbe un presunto trattamento di favore verso Sinner, piazzato invece come primo slot della sessione serale nel suo esordio contro Tabur, 'scampando' quindi alle temperature roventi, che superano i 30 gradi, che stanno caratterizzando Parigi. Da tempo l'azzurro è vittima di haters su X, che anche in questo caso hanno difeso Djokovic attaccando Sinner: "Djokovic giocherà alle 15. Vediamo se avranno il coraggio di mettere Sinner un giorno a mezzogiorno. Non lo faranno perché proteggono quelli di sempre", ha scritto un utente.

Il pensiero, comunque, è largamente condiviso: "Il Roland Garros ha programmato Novak Djokovic nella la parte più calda della giornata, con temperature previste di 34 gradi", è il messaggio di un altro appassionato su X, "cioca anche contro un francese, che in circostanze normali sarebbe una partita serale. Qualcun altro non è sorpreso da questo?".

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