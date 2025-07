C'è un momento in cui è cambiata la storia del confronto Sinner-Djokovic, che scriverà un nuovo capitolo oggi, venerdì 11 luglio, nella semifinale di Wimbledon 2025. Un match che ha rovesciato le gerarchie del tennis mondiale, con un colpo di scena e nuove consapevolezze dei protagonisti. Si torna indietro al 25 novembre 2023, semifinale della Coppa Davis 2023. Jannik è in campo contro Nole, la Serbia è già sull'1-0 e con un successo del suo fuoriclasse sarebbe in finale. Dopo i primi due set, il match è in parità. Nel terzo, Djokovic va sul 5-4 e sullo 0-40 nel decimo game. Poi succede qualcosa. E si assiste a un passaggio del testimone.

Sinner-Djokovic, il punto che ha cambiato la storia

Djokovic ha tre palle break e di conseguenza tre match point. Per Sinner sembra finita, per l'Italia anche. Poi, la grande svolta. Jannik mantiene il sangue freddo, annulla uno a uno i match point e rimette tutto in equilibrio, per poi vincere in rimonta e rimandare il discorso qualificazione al doppio, che sarebbe stato vinto dall'Italia il giorno dopo.

Un match che, rivisto oggi prima della semifinale di Wimbledon, può essere letto come il manifesto del tennis di Sinner. Un tennis di testa, calmo e riflessivo. Ma anche capace di adattarsi alle situazioni, a seconda dell'avversario. Uno dei punti di forza di Jannik, che di lì a poco avrebbe battuto Djokovic pure nella semifinale degli Australian Open 2024 (6-1 6-2 6-7 6-3). Un preludio al suo primo titolo Slam, arrivato prima di ripetere l'impresa nella finale del succesivo Masters 1000 di Shanghai. L'ultimo confronto risale a poche settimane fa e a quella semifinale del Roland Garros vinta da Sinner 6-4 7-5 7-6. Oggi un nuovo atto del confronto, che potrebbe portare Jannik alla sua prima finale a Londra e Nole alla possibilità di giocarsi (forse per l'ultima volta) il 25esimo Slam. Appuntamento sul Centrale.