Torna in campo Jannik Sinner. Oggi, sabato 21 marzo, il tennista azzurro sfida il bosniaco Damir Dzumhur - in diretta tv e streaming - nel secondo turno del Masters 1000 di Miami. Sinner arriva al torneo dopo il trionfo a Indian Wells, che ha conquistato per la prima volta in carriera battendo in finale il russo Daniil Medvedev. Dzumhur ha invece battuto Buse in tre set al primo turno di Miami.

Sinner-Dzumhur, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Dzumhur è in programma oggi, sabato 21 marzo, non prima della 18 italiane. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Miami che sarà quindi il primo incrocio tra i due.

Sinner-Dzumhur,

Sinner-Dzumhur, come tutte le partite del Masters 1000 di Miami, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.