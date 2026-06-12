circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner, lusso a Milano con la fidanzata Laila Hasanovic - Video

Il tennista azzurro 'paparazzato' con la modella danese

Laila Hasanovic e Jannik Sinner a Milano - X
Laila Hasanovic e Jannik Sinner a Milano - X
12 giugno 2026 | 13.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner e Laila Hasanovic 'paparazzati' a Milano. Il tennista azzurro, dopo un breve periodo di vacanza trascorso in Sardegna, si trova nel Principato di Monaco, dove ha ricominciato ad allenarsi, ma senza rinunciare alla compagnia della fidanzata. Prima di tornare a casa però Sinner si è fermato per due giorni a Milano per alcuni controlli medici dopo il malessere che lo ha colpito al Roland Garros.

CTA

In un video diventato rapidamente virale su X, Sinner è stato filmato mentre usciva da 'Palazzo Parigi', un lussuoso hotel milanese, proprio in compagni di Laila Hasanovic e del suo cane Snoopy. Il tennista azzurro ha richiamato l'attenzione di passanti, appassionati di tennis e non, che gli hanno chiesto una foto e hanno fermato anche la modella danese per un selfie.

Negli scorsi giorni invece Sinner era stato 'paparazzato' a Montecarlo, ancora una volta insieme a Laila Hasanovic. Il tennista azzurro è stato 'beccato' con la sua vespa rossa fiammante. I due dopo una rapida inversione di marcia, sono sfrecciati per le strade di Montecarlo e ripresi, inevitabilmente, in un video diventato poi virale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner laila hasanovic sinner fidanzata sinner laila hasanovic
Vedi anche
News to go
Scuola in Campania, tavolo regionale: le priorità
Irama e Giorgia insieme a San Siro, il duetto su 'Buio' - Video
Pier Silvio Berlusconi: "L'incidente? Qualcuno ha trasformato una tragedia in miracolo..." - Video
"Ho indossato ginocchiere? Non avete rispetto e non accettate premier donna", la risposta di Meloni al M5S Silvestri
Eurogruppo a Lussemburgo, il nodo della crisi energetica - Videonews dal nostro inviato
Maxi incendio al Tuscolano, evacuate case vicine a serbatoio Gpl interrato - Video
News to go
Carta della cultura giovani e Carta del merito, ultimi giorni per richiederle
Mondiali 2026, Ronaldo a Bocelli: "Sono geloso di te e Sinner" - Video
News to go
Salta riforma su medici di famiglia, stop divide politica e sanità
Fiorella Mannoia: "Per me schierarmi è una necessità" - Video
News to go
Bonus acqua in condominio, come funziona
News to go
Intelligenza artificiale, approvati decreti attuativi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza