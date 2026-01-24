circle x black
Cerca nel sito
 

"Sinner fortunato", Spizzirri e la chance della vita agli Australian Open

"In carriera ho giocato in condizioni peggiori, ma non posso dire che non facesse caldo: ci sono delle regole per tutelare la nostra salute

Elliot Spizzirri
Elliot Spizzirri
24 gennaio 2026 | 10.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sinner è stato bravo e fortunato". Elliot Spizzirri non fa polemiche e non alimenta teorie del complotto dopo la sconfitta contro Jannik Sinner nel terzo turno degli Australian Open. L'americano si è arreso al quarto set, in un match caratterizzato dalla chiusura del tetto nel terzo parziale. Al momento dello 'switch', Sinner era alle prese con i crampi e in grande difficoltà. Su X, molti utenti 'anti-Sinner' giudicano la svolta 'un favore' all'azzurro. In realtà, la chiusura del tetto è avvenuta secondo la heat rule, il protocollo che viene applicato per tutelare la salute degli atleti.

"Quando hanno chiuso il tetto è stato curioso che questo sia accaduto quando Jannik stava male, non si sa come sarebbe andata con il tetto aperto. Sinner è stato sia fortunato che bravo a gestire il momento", dice Spizzirri. "Sono contento di come abbia reagito il mio corpo anche oggi. Avrei potuto gestire meglio alcune fasi del gioco, ma non è semplice trovare la soluzione giusta quando l'avversario ha i crampi o è infortunato: il ritmo cala, la velocità cambia e poi bisogna riadattarsi a condizioni diverse", dice l'americano, che ha mostrato una tenuta eccellente. "Ho sempre lavorato sul fisico, mi alleno in Texas o a New York: sono abbastanza abituato. Quando ho visto che avrei giocato con questo caldo ho pensato che avrei potuto dimostrare il mio valore. Quando ero avanti nel punteggio ho pensato di poter arrivare in fondo. In carriera ho giocato in condizioni peggiori, ma non posso dire che non facesse caldo: ci sono delle regole per tutelare la nostra salute".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
elliot spizzirri jannik sinner australian open 2026
Vedi anche
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata
News to go
Mattarella ha incontrato le atlete e gli atleti paralimpici vincitori dei Mondiali
"Voglio l'Islanda", il lapsus di Trump a Davos. E la Groenlandia?
Valentino, l'omaggio di Giuli: "La sua grandezza resterà"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza